Blanke Brit die donkere vrouw uitschold op Ryanair-vlucht, niet vervolgd in eigen land

De man die in oktober vorig jaar publiekelijk door het stof moest omdat hij een vrouw tijdens een vlucht van Barcelona naar Londen uitschold en racistisch bejegende, wordt niet vervolgd in zijn thuisland Groot-Brittannië. Doordat de beledigingen plaatsvonden op Spaans grondgebied, kunnen de Engelse aanklagers de man niet voor de rechter krijgen.

Het onderzoek naar de 70-jarige David Mesher heeft ruim vier maanden geduurd. De man wordt onder meer beschuldigd van racisme en belediging. Zowel het slachtoffer, de 77-jarige Delsie Gayle, als vliegtuigmaatschappij Ryanair deden aangifte tegen de pensionado uit Birmingham.

Hoewel het incident niet op Brits grondgebied plaatsvond, was de politie in Essex de afgelopen maanden verantwoordelijk voor het onderzoek. Alle resultaten worden nu overgedragen aan het Spaanse openbaar ministerie (OM), omdat alleen die de man kan vervolgen. Het voorval vond immers plaats toen het vliegtuig nog niet was opgestegen van de luchthaven in Barcelona.

Het is nu aan het OM in Spanje om Mesher voor de rechter te krijgen, vertelt een woordvoerder van het OM in Groot-Brittannië aan de Engelse krant The Mirror.

Tirade

De 70-jarige Mesher raakte op 19 oktober 2018 in conflict in het economyclassgedeelte van een vliegtuig van Barcelona naar Londen. Mesher zou de 77-jarige Gayle, die eveneens alleen reisde, hebben gevraagd op te staan, maar dat weigerde zij, aldus Mesher. Volgens de lezing van Gayle was het echter zo dat Mesher niet naast haar wilde zitten vanwege haar huidskleur.

Na een korte woordenwisseling volgde een tirade van Meshers kant, die werd gefilmd door een medepassagier. De video ging vrij snel daarna viraal via social media. Mesher dreigde op de beelden de vrouw fysiek naar een andere plek te duwen en noemde haar onder meer een ‘lelijke, zwarte klootzak’ en een ‘een domme, lelijke koe’. De vrouw kreeg uiteindelijk een andere plaats toegewezen. Haar belager bleef zitten.

Het voorval leidde tot een stroom aan kritiek. Ryanair kreeg de wind van voren omdat Mesher op zijn stoel mocht blijven zitten en Gayle naar een andere plek werd geleid. Veel mensen vroegen zich af waarom de man niet van de vlucht werd verwijderd. Op deze manier leek het alsof Ryanair het erbij liet zitten.

Ryanair liet enkele dagen na het incident weten het voorval te hebben gemeld bij de politie. Volgens Ryanair heeft het Spaanse cabinepersoneel conform de regels ingegrepen en de vrouw op haar verzoek een andere stoel gegeven. Het personeel had niet gehoord dat er racistische taal werd gebezigd, aldus Ryanair. Dat werd de maatschappij later pas duidelijk, toen de beelden viraal gingen.

Volledig scherm David Mesher op ITV. © Screenshot ITV

Excuses

Mesher bood enkele dagen later publiekelijk zijn excuses aan in het programma Good Morning Britain. In het programma was ook mevrouw Gayle aanwezig met haar dochter Carol. Toen haar werd gevraagd of ze de excuses van haar belager accepteerde, reageerde ze met: ,,Ik denk het niet. Normaal gesproken vergeet je zoiets en vergeef je de persoon, maar dit keer gaat dat erg lang duren. Het heeft me zo geraakt. Ik heb er constant om moeten huilen en kan er slecht door slapen. Ik ben in mijn hele leven nog nooit zo beledigd.’’ En dochter Carol: ,,Je zegt zulke dingen niet als je geen racist bent.’’

Ryanair stelde twee dagen na het incident excuses te hebben aangeboden aan het slachtoffer via een brief en een e-mail. Ook gaf de maatschappij aan dat Mesher nooit meer welkom is in toestellen van Ryanair. ,,Zulk gedrag accepteren we niet. We bieden opnieuw onze welgemeende excuses aan deze passagier aan voor de onacceptabele opmerkingen die werden gedaan door een medepassagier.’’

Wanneer Mesher zich moet verantwoorden voor de Spaanse rechtbank, is niet bekend.