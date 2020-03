‘Blijf thuis, roep ik tegen iedereen die het maar horen wil’

Sinds donderdag is het aantal slachtoffers van het coronavirus in Italië groter dan in China. Dat was een heftige boodschap van de burgerbescherming tijdens de dagelijkse persconferentie. In één etmaal waren 427 Italianen aan het virus overleden. Dat bracht het totale aantal slachtoffers op 3405, bijna 200 meer dan in China. Maar ik maak me ook zorgen om familie in Nederland.



Via Facebook verneem ik dat mijn nichtje in het ziekenhuis is opgenomen met verschijnselen die duiden op corona. Ze is getest en verwacht ieder moment de uitslag. Mijn nicht is de eerste die ik persoonlijk ken die het virus onder de leden heeft. Op zich gek, aangezien ik in het land woon dat het epicentrum van de uitbraak is geworden. Maar op zich ook weer niet.