'Blinde Ansam uit Aleppo zal ik nooit vergeten'

Aan zijn fiere blik en montere tred is het verstrijken van zijn 'houdbaarheidsdatum' niet af te lezen. ,,Nee, de vermoeidheid zit van binnen'', zegt Geert Cappelaere (58), tot voor kort regionaal Unicef-directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. ,,Voor het leiden van de operaties moet je altijd scherp zijn. Toen ik besloot dat het genoeg was, merkte ik pas hoe moe ik was. Voor al die verantwoordelijkheid betaal je een prijs. Beelden van vermoorde, verminkte kinderen blijven je emotioneren. Ik ben op tijd gestopt.‘’



Noem een brandhaard in het Midden-Oosten en Cappelaere, afkomstig uit Vlaanderen, heeft er gewerkt. Aleppo (Syrië), Mosoel (Irak) en Sana'a (Jemen) zijn een paar van de door oorlogsgeweld geteisterde plekken waar hij zich bekommerde over het lot van kinderen. Hij coördineerde de opvang van miljoenen jonge vluchtelingen, regelde verzorging van hun wonden, vaccinaties, en zorgde voor warme kleding tegen de winterkou. Hij regelde met zijn 'ploeg' een plekje in een speelruimte of een schoolklasje.



Cappelaere, zelf vader en opa, maakte voor geen enkel kind een uitzondering. Ook niet voor 'IS-kinderen' omdat 'die er niet zijn'. Volgens hem kun je kleine kinderen niet afschilderen als potentiële terroristen. Ook zij willen kind zijn, spelen en naar school kunnen.