‘Bloedigste aanslag ooit’ in Europa werd een wanhoopsdaad op de Ramblas

Bij aanslag op Turks hotel was Carina in 1993 het enige buitenland­se slachtof­fer

De Nederlandse studente Carina Thuijs was het énige buitenlandse slachtoffer van een bloedige aanslag in Turkije in 1993. Een woedende fundamentalistische menigte was op jacht naar schrijver Aziz Nesin, die het waagde om delen van het blasfemische boekwerk De Duivelsverzen van Salman Rushdie in het Turks te vertalen.

12 augustus