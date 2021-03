‘Blokkeerschip Suezkanaal al bijna 20 meter opgeschoven’

video + updateSleepboten hebben het vastgelopen containerschip dat het Suezkanaal blokkeert al 17 meter naar het noorden kunnen doen opschuiven. Er zijn positieve indicaties dat de Ever Given zaterdagavond bij hoog water kan worden vlotgetrokken, melden Egyptische media. Het schip was onderweg van China naar Rotterdam.

Op Twitter circuleert een filmpje waarop luid toeterende sleepboten naast de containerreus zijn te zien en te horen (zie iets verderop). Het lijkt erop dat de bemanning haar vreugde over het eerste grote succes in de operatie. Om 22.39 uur plaatselijke tijd (21.39 uur Nederlandse tijd) is het hoogwater in het Suezkanaal. De piek wordt omstreeks 23 uur (22 uur onze tijd) verwacht. De betrokken partijen hopen te profiteren van springtij, waarbij de waterstand zo’n 50 centimeter hoger is dankzij de volle maan. Als dit niets uithaalt, volgt morgenochtend een nieuwe poging.

De achtersteven en het roer van de Ever Given konden vrijdagavond voor het eerst al bewegen, meldde de chef van de Suezkanaal Autoriteit (SCA) eerder vandaag. Harde wind was volgens hem niet de belangrijkste oorzaak van het stranden van het containerschip.

De scheepsschroeven hebben volgens SCA-leider Osama Rabie kunnen draaien, zij het nog niet op volle toeren. Ze zitten nu weer vast vanwege het veranderende tij. Hij kan nog niet voorspellen wanneer het vrachtschip kan worden losgetrokken. Sterke getijdenstroming en winden bemoeilijken de operatie. Hij zei te hopen dat het niet nodig zal zijn om containers van het schip te verwijderen teneinde het gewicht van de lading te verminderen.

Mogelijk zijn menselijke fouten de oorzaak geweest dat het 400 meter lange schip diagonaal in het kanaal kwam te liggen en vastliep in de ondiepere zijkanten van de vaarroute. Het onderzoek naar de toedracht van de blokkade begint pas nadat het schip weer is vlotgetrokken, zei voorzitter Osama Rabie van Suez Canal Authority.

In Hamburg loopt nog een onderzoek naar een aanvaring met de Ever Green, in februari 2019 in de haven. De containerreus raakte bij harde wind uit de koers op de Elbe en ramde een veerboot die afgemeerd lag aan een steiger. De 27-jarige schipper raakte lichtgewond, twee andere bemanningsleden konden zich net op tijd in veiligheid brengen. De schade aan de veerboot bedroeg zo’n 1 miljoen euro.

Volgens maritieme dienstverlener GAC zijn in en rond het Suezkanaal meer dan tien sleepboten en drie baggerschepen in de weer om het schip vlot te trekken en daarmee de belangrijkste vaar- en handelsroute tussen Europa en Azië te deblokkeren.

Het Nederlandse Smit Salvage, dat is gevraagd te helpen bij het vlot trekken van de Ever Given, meldde dat zondagmiddag zwaardere sleepboten arriveren. Die twee schepen met extra trekvermogen zouden op zijn vroegst zondagavond ingezet kunnen worden, aldus een woordvoerder van moederbedrijf Boskalis. Naast baggeren en trekken, treft Smit Salvage ook voorbereidingen om lading van het schip te halen.

Ruim 8 miljard euro

Volgens Rabie liggen aan beide uiteinden van het Suezkanaal inmiddels ruim 300 vrachtschepen te wachten om weer door te kunnen varen. De SCA-chef schat dat Egypte zo’n 12 tot 14 miljoen dollar (ruim 10 tot bijna 12.000 euro) aan inkomsten verliest voor elke dag dat het kanaal dicht is. Volgens scheepsverzekeraar Lloyd’s List blokkeert de Ever Given dagelijks voor ongeveer 9,6 miljard dollar (ruim 8 miljard euro) aan vracht tussen Azië en Europa.

De eigenaar van de Ever Given heeft goede hoop dat het lukt om op korte termijn het 220.000 ton wegende voertuig los te trekken. ,,Het schip heeft geen water gemaakt en zijn roer en schroeven zijn onbeschadigd. Zodra het beweegt, zou het weer operationeel moeten zijn”, zei voorzitter Yukito Higaki van het schipleasebedrijf Shoei Kisen Kaisha vanochtend tijdens een persconferentie voor de Japanse media.

Higaki legde uit dat grond onder het schip vandaan wordt gehaald met behulp van baggermaterieel, een klus waar het Nederlandse Smit Salvage bij helpt. Eenmaal losgetrokken, zou de 400 meter lange Ever Given weer als vanouds moeten functioneren. ,,Het schip maakt geen water. Er zijn ook geen problemen met het roer en de scheepsschroeven.”

Topman Peter Berdowski van Boskalis, het moederbedrijf van Smit Salvage, toonde zich ook al optimistischer over de vorderingen met het vlot trekken van het containerschip. De directeur zei gisteren in actualiteitenprogramma Nieuwsuur dat de Ever Given, als alles meezit, na het weekend vrij kan komen. Het bedrijf verwacht dat morgenmiddag zwaardere sleepboten arriveren. Die schepen met extra trekvermogen zouden dan op zijn vroegst ‘s avonds ingezet kunnen worden.

Het containerschip liep afgelopen dinsdag vast en ligt zodanig dwars dat het kanaal in Egypte wordt geblokkeerd voor andere schepen. Dit raakt wereldwijde transportstromen hard, omdat er normaal altijd veel schepen varen. Het kanaal is goed voor ongeveer 12 procent van de wereldhandel. Elke dag wordt voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door het kanaal vervoerd.

Bekijk hier de beelden van het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal: