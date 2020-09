Blunder in rechtszaak: Brusselse drugsbende met Nederlandse verdachten vrijuit

Een in Brussel opererende drugsbende met negen verdachten, onder wie enkele Nederlanders, mag door een blunder in de rechtszaak de gevangenis verlaten. ,,Telefoons afluisteren zonder gedegen vooronderzoek kan niet. De vervolging van de verdachten is illegaal”, besliste een hoog overheidsorgaan vandaag.

Twee containers met een lading hout uit Costa Rica, bestemd voor een firma in Brussel. De drugsbrigade van de Antwerpse politie doorzocht begin januari 2020 deze containers van boven tot onder. Eerst met een mobiele scanner, daarna met de vaste scanner van de douane en tot slot met een volledige ontmanteling van de containers en de lading hout. Geen gram cocaïne te vinden. Het hout mocht vertrekken naar de firma A.I. Groupe in Brussel.

De Antwerpse federale politie heeft momenteel 154 drugsdossiers in onderzoek. Voor een ploeg van 44 rechercheurs is dat een enorm karwei. Om die reden worden bepaalde onderzoeken overgedragen aan andere korpsen. De tip over de verdachte containers voor A.I. Groupe kwam zo in februari 2020 bij het team in Brussel terecht.

Die Brusselse rechercheurs maakten er zich makkelijk vanaf. Zij controleerden de firma, de zaakvoerders en hun voertuigen, maar vonden niets verdachts. Een onderzoeksrechter gaf hen toestemming voor het afluisteren van telefoons. Maanden later hadden zij beet.

Loods in Lot

De firma A.I. Groupe liet eind augustus een container met hout komen naar een loods in Lot (Beersel). Net toen de bende een vracht van 650 kilo cocaïne (straatwaarde: 32 miljoen euro) aan het overladen was in vier auto’s, viel de politie binnen. Negen verdachten, vooral Turken en Marokkanen uit Nederland, Brussel en Antwerpen, werden in de boeien geslagen.

Van die negen zijn er vrijdag ineens drie vrijgelaten. De rest komt de komende dagen vrij. De Kamer van Inbeschuldigingstelling, in België een hoog overheidsorgaan bestaande uit drie raadsheren, stelt dat de rechercheurs, het Brusselse parket en de onderzoeksrechter hun boekje te buiten zijn gegaan. ,,Je kan niet lukraak telefoons beginnen te tappen, in de hoop iets te vinden over een drugsinvoer. Er moeten eerst concrete aanwijzingen zijn voor een strafbaar feit”, luidde de kritiek.

Advocaten Sahil Malik en Bert Vanmechelen stonden samen twee verdachten bij. ,,De wet is zeer duidelijk: de procureur kan pas een onderzoeksrechter vorderen wanneer er voldoende concrete en ernstige aanwijzingen zijn voor de plaats, het tijdstip, de uitvoeringswijze en het voorwerp van het gepleegde misdrijf. Dat was hier absoluut niet het geval. De onderzoeksrechter werd proactief gevorderd, waardoor zij op onregelmatige wijze werd gevat. Zij was daardoor niet gemachtigd om op wettelijke wijze concrete onderzoeksdaden, waaronder bijvoorbeeld telefoontaps, te stellen.”

Het Brusselse parket berust in de zaak en tekent geen beroep aan. Het onderzoek moet worden stopgezet omdat de vervolging van de verdachten ‘onontvankelijk’ is verklaard.

