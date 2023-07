Blushelikopter stort neer bij bestrijding bosbranden Canada: piloot omgekomen

De verdwijning van de helikopter werd woensdagavond gemeld en iets later kon het toestel worden gelokaliseerd nabij Haig Lake, in het noorden van Alberta. Volgens de autoriteiten stortte de helikopter tijdens het bestrijden van de branden neer op een afgelegen plek. Er is een onderzoek geopend naar de crash. De 41-jarige piloot, de enige inzittende van het toestel, werd nog overgebracht naar een luchthaven, maar dat mocht niet meer baten.

Canada wordt geteisterd door ongekende natuurbranden, dit jaar ging in totaal al 11 miljoen hectare in vlammen op. Momenteel zijn er in het land ruim 880 actieve brandhaarden, waarvan er meer dan 540 nog niet onder controle zijn. De bosbranden razen vooral door het boreale woud, ver van bewoonde gebieden, waardoor er weinig materiële en menselijke schade is, maar de impact op het milieu is daarom niet minder groot.