Boeings ruimtevaartuig Starliner geland in New Mexico

UPDATE VS willen Noord-Ko­rea strengere sancties opleggen na rakettes­ten

De Verenigde Staten willen Noord-Korea strengere sancties opleggen in reactie op de drie rakettesten van het land op woensdag. De Amerikanen brengen een resolutie daartoe in de VN-Veiligheidsraad in stemming, zegt een Amerikaanse regeringsfunctionaris. De stemming vindt donderdag plaats, bevestigt de VN. De kans bestaat dat China en Rusland hun veto uitspreken tegen extra sancties voor het verarmde communistische land.

2:15