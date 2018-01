Boeren gaan bloot om herkomst van ons eten te benadrukken

Nadat Brooksby zijn eerste foto's op Instagram had gezet, volgde een goede vriendin waarna het spreekwoordelijke balletje ging rollen. Inmiddels hebben honderden boeren blootkiekjes gedeeld met de hashtag #thenakedfarmer. Brooksby's account verzamelde in korte tijd bijna 30.000 volgers en er is ook een website in het leven geroepen met informatie over zijn initiatief en de mogelijkheid een 2018-kalender met blote boeren en boerinnen te bestellen. De opbrengst daarvan gaat naar The Flying Doctors: een organisatie die medische hulp per vliegtuig mogelijk maakt in afgelegen gebieden.