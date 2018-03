Boko Haram laat meisjes vrij: 'Stuur jullie dochters nooit meer naar school'

De ontvoering van de meisjes zorgde vorige maand voor grote onrust in het dichtstbevolkte land van Afrika. De terreurdaad riep herinneringen op aan de ontvoering van 276 schoolmeisjes in 2014. Van de in Chibok gekidnapte meisjes zijn uiteindelijk zo’n 170 meisjes teruggekeerd naar hun families. Van zeker 100 is nooit meer iets vernomen. Amnesty is van mening dat de Nigeriaanse overheid niets heeft geleerd van die gebeurtenis en heeft bij de regering aangedrongen op een onderzoek naar de ontvoering in Dapchi.



Boko Haram, dat verbonden is met terreurorganisatie IS, streeft naar een islamitische staat in West-Afrika en wil onder meer een verbod op niet-islamitisch onderwijs. Anders dan vaak wordt gemeld, betekent de naam Boko Haram in de lokale Hausa-taal niet ‘Westers onderwijs is zondig’, maar ‘oneigenheid is zondig’. Daarmee verwijzend naar alle westerse invloeden, op het gebied van cultuur, religie en wetenschap.