Bokser Viviane Obenauf (34) verdacht van doodslaan echtgenoot (61)

Het slachtoffer, vanwege privacyredenen ‘Thomas’ genoemd, zou om het leven zijn gekomen in een woning die hij in het Zwitserse Interlaken met Obenhauf deelde. Het onderzoek wees volgens Boxingscene uit dat hij overleed door een ‘aanhoudende gewelddadige aanval’ en 'ernstig letsel’ dat toegebracht werd met een bot voorwerp. De politie onderzoekt zowel dat huis als de sportschool die Obenauf vorig jaar opende nadat ze was gestopt met boksen. Viviane en haar overleden man, een restauranthouder, stapten in januari in het huwelijksbootje. Er liggen kaarsen en bloemen voor de ingang van zijn restaurant.

Een ex van de bokser vertelt aan de Zwitserse krant Blick dat zij hem in het verleden een aantal keer in het gezicht heeft geslagen. Dezelfde krant meldt dat Obenauf vier jaar geleden al enkele uren in een cel doorbracht, nadat ze in Londen een man zou hebben geslagen die haar probeerde te betasten in een nachtclub. De Braziliaanse won verschillende titels in de klassen lichtgewicht en supervedergewicht.