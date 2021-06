Bolsonaro aangeklaagd wegens omstreden deal met coronavaccins

Bolsonaro mogelijk berecht na biecht parlements­lid: ‘Hij wist van corruptie rond Indiase vaccindeal’

26 juni De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is ernstig in verlegenheid gebracht, nadat een aan hem gelieerd parlementslid tegen een senaatscommissie heeft verklaard dat de president op de hoogte was van onregelmatigheden en corruptie rond de aanschaf van Indiase coronavaccins. Bolsonaro zou er niets aan hebben gedaan. De commissie kan de president daarom aanklagen bij het Braziliaanse Hooggerechtshof wegens het plegen van een misdrijf.