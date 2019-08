Bolsonaro hekelt ‘koloniale mentaliteit’ Macron

Speurhon­den ingezet bij zoektocht naar in Australië vermiste Belgische backpacker

1:11 Honden die menselijke resten kunnen ruiken en opsporen zijn naar het noorden van New South Wales in Australië gebracht om te zoeken naar de vermiste Belgische backpacker Theo Hayez. De 18-jarige Hayez verdween eind mei in Byron Bay, een populaire strandplaats aan de Australische oostkust. Ondanks intensieve zoektochten is er nog altijd geen spoor van de jongen teruggevonden.