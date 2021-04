Bolsonaro: Illegale houtkap Amazone in 2030 beëindigd

Brazilië had via ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 al toegezegd illegale ontbossing tegen 2030 een halt toe te roepen. Maar of het land die belofte zal nakomen, wordt ernstig in twijfel getrokken sinds Bolsonaro in 2019 aantrad. De Braziliaanse president is voorstander van mijnbouw en landbouwexploitatie in natuurreservaten en inheemse gebieden.