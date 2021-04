Bolsonaro: ‘Leger gaat de straat op om orde te herstellen als ik dat wil’

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft vrijdag gezegd dat hij gehoorzaamheid van het leger verwacht in het geval hij beveelt dat militairen op straat de orde moeten herstellen. De uitspraken van de rechts-populistische president hebben verdere vraagtekens doen rijzen over de politieke neutraliteit van het leger.

Bolsonaro zei in een interview niet in detail te willen treden ,,over wat ik voorbereid’’. ,,Als we problemen krijgen, hebben we een plan’’, aldus de president.

Hij verwees daarbij naar coronamaatregelen waar hij fel op tegen is, zoals door regionale gouverneurs ingestelde quarantaines en lockdowns. ,,Ik ben de opperbevelhebber van het leger. Als ik het bevel geef, kan ons leger op een dag de straten opgaan om een einde te maken aan die laffe avondklokken, het recht om te gaan en staan waar je wilt te garanderen, evenals het recht op werk of om kerkdiensten te houden. Om al die dingen te garanderen die door gouverneurs en sommige burgemeesters onmogelijk worden gemaakt en de hele maatschappij ontwrichten.’’

De uitspraken van Bolsonaro, een gewezen legerofficier die geregeld met nostalgisch verlangen verwijst naar de vroegere militaire dictatuur in Brazilië, doen weinig om zijn critici gerust te stellen. Die beschuldigen de president ervan dat hij het leger naar zijn hand wil zetten door middel van benoemingen. Ook vrezen sommige critici van Bolsonaro dat er geen vreedzame machtsoverdracht komt als hij volgend jaar de verkiezingen zou verliezen.

Bolsonaro staat in toenemende mate onder druk nu de corona-epidemie in Brazilië catastrofale vormen aanneemt. Hij ligt in eigen land sterk onder vuur vanwege zijn aanpak van de pandemie. Brazilië heeft na de Verenigde Staten het hoogste aantal coronadoden ter wereld.

Vorige maand benoemde Bolsonaro zijn voormalige stafchef tot minister van Defensie en verving hij de complete legertop. Dat besluit, dat onderdeel was van een kabinetsherschikking, leidde tot grote onrust bij meerdere hoge militairen.

Sinds hij in 2018 werd verkozen, heeft Bolsonaro geregeld ongefundeerde uitlatingen gedaan over verkiezingsfraude in Brazilië. Volgens zijn critici is dat het voorwerk om uiteindelijk een nadelige verkiezingsuitslag op dezelfde manier aan te vechten als Bolsonaro’s voorbeeld Donald Trump deed in de Verenigde Staten.

Bolsonaro sprak zijn steun voor Trump uit toen die na de verkiezingen van november zonder enig bewijs volhield dat hij de verkiezingen als gevolg van fraude had verloren. Trumps desinformatiecampagne culmineerde uiteindelijk in de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers op 6 januari, waarbij meerdere doden vielen.

