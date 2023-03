Bolsonaro moet getuigen in juwelenschandaal, Saudi-Arabië schonk set juwelen ter waarde van 3,2 miljoen dollar

De ex-president ligt onder vuur sinds de Braziliaanse krant O Estado de Sao Paulo begin maart onthulde dat douaniers in oktober 2021 op de luchthaven in Sao Paulo een set juwelen ter waarde van 3,2 miljoen dollar voor de vrouw van Bolsonaro hadden onderschept.

De juwelen van het Zwitserse merk Chopard zaten in de rugzak van een assistent van de minister van Mijnbouw en Energie onder Bolsonaro, toen de delegatie terugkeerde van een officiële reis naar het Midden-Oosten. De minister, Bento Albuquerque, gaf aan dat ook een andere set juwelen Brazilië was binnengebracht zonder te worden aangegeven.

Persoonlijke geschenken

Een deel van die sierraden was in het bezit van Bolsonaro. De oud-president hield een uurwerk, een pen en andere luxestukken voor zichzelf. Hij beschouwde ze naar verluidt als persoonlijke geschenken en meent dat hij daarmee niets onwettig heeft gedaan.

Minister van Justitie Flavio Dino maakte maandag bekend dat Bolsonaro en zijn oud-minister zullen worden gedagvaard om te komen getuigen over de juwelen. Nu hebben de advocaten van Bolsonaro dus aangeboden om de juwelen in te leveren, in afwachting van een beslissing. De advocaat benadrukte dat Bolsonaro “nooit van plan is geweest om zichzelf te verrijken met eigendommen die op enigerlei wijze als publiek aangemerkt kunnen worden”.