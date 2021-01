Bomalarm op luchthaven Frankfurt

Amerikaan­se wapenlobby NRA vraagt faillisse­ment aan

10:30 De Amerikaanse National Rifle Association (NRA) heeft vrijdag faillissement aangevraagd. De wapenlobbyclub zegt te willen herstructureren om aan schuldeisers te ontkomen. In de Amerikaanse staat New York, waar de NRA op dit moment gevestigd is, loopt een rechtszaak tegen de groep.