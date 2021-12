'Bombardementen Verenigde Staten vaak op basis van gebrekkige informatie’

De Amerikaanse strijdkrachten baseerden zich bij het uitvoeren van bombardementen in landen als Irak en Syrië vaak op gebrekkige inlichtingen. Ze maakten bij de luchtoorlog tegen extremisten ook veel meer burgerslachtoffers dan naar voren komt uit officiële cijfers, bericht The New York Times . Die baseert zich onder meer op vertrouwelijke documenten van het Pentagon.

De krant legde de hand op informatie over ruim 1300 meldingen van incidenten met burgerdoden. Het gaat onder meer om situaties waarin burgers ten onrechte zijn aangezien voor extremisten. Zo leidde in 2015 een melding dat een ‘onbekend zwaar voorwerp’ naar een positie van terreurorganisatie IS werd gesleept tot een aanval op een gebouw. Het ‘voorwerp’ bleek later een kind te zijn, dat de beschieting niet overleefde.

In de documenten van het Pentagon staan geen meldingen van disciplinaire maatregelen tegen militairen die zijn betrokken bij dergelijke incidenten. Ook zou in slechts enkele gevallen een schadevergoeding zijn uitgekeerd na luchtaanvallen met onschuldige slachtoffers, die vaak ernstig gewond raakten en uitgebreide medische zorg nodig hadden.

Burgers omgekomen

Het is onbekend hoeveel burgers precies zijn omgekomen, maar het zijn er volgens de krant in elk geval aanzienlijk meer dan de autoriteiten hebben gemeld. Die gaan uit van 1417 burgerdoden bij luchtaanvallen op IS in Irak en Syrië. Sinds 2018 zouden in Afghanistan zeker 188 burgers zijn omgekomen bij Amerikaanse bombardementen.

Volgens The New York Times zijn berichten over burgerdoden vaak niet goed onderzocht door het leger. Ook voorzorgsmaatregelen om burgers te beschermen zouden vaak tekort hebben geschoten. Zo wordt in aanloop naar een luchtaanval soms niet opgemerkt dat burgers aanwezig zijn, bijvoorbeeld omdat ze zich op plekken bevinden die vanuit de lucht niet zichtbaar zijn.

Een Amerikaanse legerwoordvoerder zei dat “zelfs de beste technologie in de wereld” niet kan voorkomen dat fouten worden gemaakt, bijvoorbeeld doordat inlichtingen verkeerd worden geïnterpreteerd. Hij zei dat bijzonder te betreuren. ,,We proberen te leren van die fouten.”

