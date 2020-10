Bommelding Parijs blijkt vals alarm

Ruime meerder­heid Chilenen stemt voor wijziging Pinochets grondwet

26 oktober Chilenen hebben zondag in een referendum in grote meerderheid voor een nieuwe grondwet gestemd. Uit de voorlopige uitslag die door de kiescommissie bekend is gemaakt, blijkt dat 78 procent voor de aanpassing van de grondwet is. Zo’n 22 procent stemde tegen.