Bomterrorist opgepakt in Amerika: ‘Mogelijk meer explosieven onderweg’

De Amerikaanse politie heeft in de buurt van Miami (Florida) een man aangehouden in verband met de bompakketjes in de VS. De verdachte, de 56-jarige Cesar Sayoc, is gevonden via vingerafdrukken en dna-sporen. De FBI waarschuwt dat er nog steeds bompakketten onderweg kunnen zijn.

Diverse Democraten en Trump-critici kregen de afgelopen tijd een pakket met een explosief opgestuurd. Alle pakketten werden op tijd onderschept. Op een van de pakketjes waarmee de afgelopen tijd critici van president Trump werden geterroriseerd, zat een vingerafdruk van Sayoc. Daarmee kwam de FBI de verdachte op het spoor. Op twee explosieven die in alle pakketten zaten, vond de politie dna-sporen van Sayoc.

Rood kruis

Op een persconferentie in Washington werd vanavond bekend gemaakt dat de bommen die Sayoc gebruikte, echt waren. Gemaakt van pvc-buizen met een explosief materiaal, een klokje en een batterij. In sommige pakketten zaten ook foto's van de geadresseerden met een rood kruis er doorheen. In totaal zijn er tot en met vandaag veertien bompakketten onderschept. Geen enkele bom is daadwerkelijk geëxplodeerd. Sayoc heeft tegenover de politie verklaard dat hij ‘niemand iets wilde aandoen en dat de bommen ook niemand konden verwonden.’

Ook maakte Christopher Wray van de FBI bekend dat er mogelijk nog meer bompakketten onderweg zijn. De FBI roept iedereen op voorzichtig te zijn en met tips te komen, hoe klein ook. ,,We kunnen dit niet alleen.” De waarschuwing van Wray bleek geen loze kreet. Een uur ná de persconferentie werd bekend dat een veertiende pakket is onderschept, bestemd voor de Democratische activist en miljonair Tom Steyer.

De tekst gaat verder onder de foto

58 jaar cel

Quote Laat dit een les zijn voor iedereen die ook met dit soort plannen rondloopt: ‘We zúllen je vinden’ Jeff Sessions Sayoc wordt van vijf criminele feiten verdacht. Onder meer het illegaal verzenden van explosieven en bedreigen en intimideren van personen waaronder een voormalige president, zijnde Barack Obama. Ook zou hij agenten hebben aangevallen. Sayoc kan 58 jaar cel krijgen. Op de persconferentie stak procureur-generaal Jeff Sessions de loftrompet over de Amerikaanse opsporingsdiensten: ,,We hebben de beste opsporingsdiensten in de wereld. De opsporing van deze man is een voorbeeld van onze vasthoudendheid en kwaliteiten. Laat dit dus een les zijn voor iedereen die ook met dit soort plannen rondloopt: We zúllen je vinden.”

Sayoc heeft een lang strafblad. Hij is meerdere keren veroordeeld voor diefstal en het dealen van anabole steroïden en zou in het verleden ook diverse terroristische bedreigingen hebben geuit, onder meer naar rechters. In 2012 woonde hij bij zijn moeder nadat hij failliet was gegaan. Later gooide zij hem op straat en sindsdien zou hij in zijn busje leven. Sayoc werkte voorheen als winkelmanager. Ook werkte de 1.85 lange en 120 kilo zware Amerikaan als stripper en uitsmijter.

Trumpposters

De politie heeft ook zijn busje in beslag genomen, volgeplakt met pro-Trumpstickers en -posters. Ook zaten er posters voor de ramen waarbij een vizier is gericht op Hillary Clinton en CNN. Op twitter ging Sayoc ook tekeer tegen Democraten. Op foto's en filmpjes is hij te zien als fanatiek aanhanger van Trump. Toch konden de opsporingsdiensten zojuist op de persconferentie geen duidelijke reden noemen waarom hij zich zó gewelddadig richtte op Democraten en critici van de Amerikaanse president Trump.



De bompakketten die de afgelopen dagen waren onderschept, werden gestuurd naar tegenstanders en critici van Trump. De afgelopen dagen zijn er dertien pakketjes naar elf personen gestuurd. De laatste werd vandaag in Sacramento onderschept en was bestemd voor de Democratische senator Kamala Harris.

De tekst gaat verder onder de video

Twee pakketjes

Quote Er is iets krachtiger dan bommen: jouw stem. Ga stemmen! Robert De Niro Eerder vandaag werden twee andere pakketjes onderschept. Het ene pakket was bestemd voor CNN-journalist James Clapper. Het andere pakket was gericht aan de Democratische senator Cory Brooker. Ze kregen de bompost dus niet thuisbezorgd, het pakket van Clapper werd op een postkantoor in New York ontdekt en het andere in een distributiecentrum bij Miami.

Ook acteur Robert de Niro - bekend Trump-criticus - kreeg een bompakket toegestuurd. De Niro heeft vandaag voor het eerst gereageerd op de bombrief die hij eerder deze week bezorgd kreeg op zijn kantoor in Manhattan. De acteur is blij dat er niemand gewond is geraakt en roept Amerikanen op om op 6 november te gaan stemmen. Die dag zijn de verkiezingen voor het Amerikaans Congres.