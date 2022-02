Bondskanselier Scholz over crisis Oekraïne: ‘Gezamenlijk doel is oorlog in Europa voorkomen’

President Macron, die een voortrekkersrol wil spelen bij het oplossen van de crisis, was een dag eerder nog als eerste westerse leider bij de Russische president Vladimir Poetin. Volgens het Westen dreigt een Russische invasie in het buurland Oekraïne. Maar volgens Poetin dreigt er juist oorlog als Oekraïne zich aansluit bij het militaire bondgenootschap NAVO. Macron en Poetin lieten na hun gesprek blijken dat een compromis mogelijk blijft.

Pad naar vrede

Macron riep in Berlijn op doorreis vanuit Moskou en Kiev op tot een krachtige benadering van Moskou, volgens hem het enige pad naar vrede in Oekraïne.

De Poolse president noemde de situatie de moeilijkste die de EU en de NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog ruim dertig jaar geleden hebben gekend. Hij wees op de troepenconcentratie in Belarus, waar oefeningen gepland staan tot 20 februari. ,,We vragen ons allemaal af wat er daarna gaat gebeuren”, aldus Duda. ,,Het belangrijkste ding nu is eenheid en solidariteit. We moeten laten zien dat we met een stem spreken, dat we een gemeenschap zijn die niet kan worden verbroken.”