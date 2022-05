Boosheid in Texas: schutter was te jong voor biertje, maar mocht wel geweer kopen

Jackie Cazares had net eerste communie gedaan. Trots stond ze eerder deze maand in een witte kanten jurk met een bloemenkrans op haar hoofd in de lokale kerk. Het was een mooie mijlpaal voor de familie - in huize Cazares gaat God boven alles, zegt haar oom José. Hij draagt een kruisbeeldje om zijn nek en is overtuigd van de opdrachten die bij zijn geloof horen, maar het is moeilijk nu vergevingsgezind te zijn, geeft hij toe. Jackie is er niet meer. Oom José staat voor een wit kruis waar met een dikke zwarte stift haar naam op is gestift. Het staat op het centrale plein van Uvalde, waar Texas de slachtoffers van Amerika’s laatste massamoord herdenkt.