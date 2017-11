Borat helpt mankini-dragende toeristen die boete kregen in Kazachstan

Fout ziekenhuis: ano­rexia­pa­tiën­tje krijgt maagsonde in long en stikt

11:15 Het Universitair Ziekenhuis Gent is vandaag in hoger beroep schuldig bevonden aan onopzettelijke doding in een zaak rond een 13-jarig meisje met anorexia. Het patiëntje overleed in het ziekenhuis, tien dagen nadat via een fout geplaatste maagsonde voeding in haar longen terecht was gekomen.