Boris Becker wil schuld aflossen met trofeeën maar weet niet waar ze zijn

Het gaat onder andere om vijf van de zes Grand Slam-bekers die Becker in de wacht sleepte. Drie kreeg hij voor zijn overwinning op Wimbledon (1985, 1986 en 1989) en de Australian Open (1991 en 1996). Ook de bekers die hij bij elkaar tenniste tijdens de President's Challenge Cup (1985 en 1989) en de Renshaw Cup (1989) zijn zoek. Hetzelfde geldt voor de gouden medaille die Becker in 1992 won op de Olympische Zomerspelen in Barcelona.

Tennisorganisaties

De Duitser werd in juni failliet verklaard door het Hooggerechtshof in Londen. Hij heeft naar verluidt een schuld van ruim 62 miljoen euro. Het faillissement was volgens hem een 'misverstand' over een uitstaande lening van 3,3 miljoen Britse pond (3,7 miljoen euro) aan een zogenoemde 'private bank' (voor welgestelden).

Volgens de curatoren van Smith & Williamson gaf de zesvoudige Grand Slam-winnaar zijn belangrijkste trofeeën in bruikleen aan tennisorganisaties maar herinnert hij zich niet meer welke.

,,Een aantal organisaties is al benaderd, waaronder de All England Tennis Club, de Duitse Tennisfederatie, de Amerikaanse Tennis Association, Tennis Australia en de International Tennis Hall of Fame, maar geen enkele lijkt in het bezit te zijn van de gezochte trofeeën", zo verklaarde een woordvoerder van de Londense firma tegenover de Londense avondkrant Evening Standard. ,,Om die reden doen de heer Becker en zijn curatoren een gezamenlijk beroep op het publiek om informatie te delen die kan leiden tot het traceren van de ontbrekende trofeeën."

Jongste winnaar ooit

Becker was in 1985 met zijn 17 jaar de jongste winnaar ooit van het prestigieuze Wimbledon-toernooi. Hij verdiende tijdens zijn tenniscarrière zo'n 100 miljoen Britse pond (ongeveer 114 miljoen euro).