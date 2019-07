Boris Johnson belooft spoedige brexit en is verrassend lief voor Theresa May

Johnson noemde het tegenover zijn conservatieve partijgenoten in Londen ,,een buitengewone eer en voorrecht” om de nieuwe premier en Tory-leider te zijn. Hij ging de scepsis die er over hem bestaat, ook binnen zijn eigen conservatieve partij, niet uit de weg. ,,Ik realiseer me dat er mensen zullen zijn die de beslissing om hem te kiezen als nieuwe premier betwijfelen”, sprak Johnson in de derde persoon over zichzelf. ,,Er zullen mensen zijn die afvragen wat ze hebben gedaan. Misschien zelfs in deze zaal.”



Hij belooft zijn uiterste best te doen om critici voor zich te winnen. ,,Tegen alle twijfelaars zeg ik: we gaan dit land van nieuwe energie voorzien en brexit voor elkaar krijgen.” Volgens Johnson staat Groot-Brittannië voor een bepalend moment in zijn historie. ,,Opnieuw moeten we twee verschillende instincten verenigen, twee nobele instincten: enerzijds is er de diep gekoesterde wens van vriendschap en vrijhandel tussen Groot-Brittannië en onze Europese partners waarbij we elkaar steunen op het gebied van veiligheid en defensie.”