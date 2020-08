Boris Johnson boos om aanpassing Night of the Proms: 'Stoppen met zelfkastijding en slapheid’

Op de golven van de Black Lives Matter-beweging heeft de BBC besloten om het hoogtepunt van de Last Night of the Proms, één van de best bekeken programma’s op de Britse televisie, drastisch aan te passen. Rule, Britannia! en Land of Hope and Glory! krijgen dit jaar op 12 september in Royal Albert Hall alleen een muzikale uitvoering. Tot afgrijzen van talloze prominenten vindt de staatszender de teksten te kwetsend.