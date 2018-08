Boris Johnson: Vrouwen in boerka lijken op bankovervallers en brievenbussen

Amper een maand na zijn ontslag uit de Britse regering, doet oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson weer van zich spreken. En hoe! In zijn column in de Daily Telegraph vergelijkt hij vrouwen in boerka met bankovervallers en brievenbussen. Aanleiding is het vorige week in werking getreden boerkaverbod in Denemarken. Toch vindt het voormalige Brexit-boegbeeld dat opmerkelijk genoeg maar niks.

Denemarken heeft het volgens hem bij het verkeerde eind. 'Ja, de boerka is belachelijk en onderdrukkend maar dat is nog altijd geen reden om haar te verbieden', schrijft hij boven zijn column in de euro-kritische Britse krant.

'Als je me vertelt dat een boerka onderdrukkend is dan ben ik het met je eens. Als je zegt dat het raar en vernederend is om van vrouwen te verwachten dat ze hun gezicht bedekken, dan deel ik je mening ook volledig. Ik zou eraan toevoegen dat ik er in de Koran geen enkele rechtvaardiging voor kan vinden. Ik zou zelfs verder gaan en zeggen dat het absoluut belachelijk is dat mensen ervoor kiezen rond te lopen en eruit te zien als brievenbussen.'

'Als een kiesgerechtigde mijn kantoor als parlementslid zou betreden met een bedekt gezicht dan zou ik volledig gerechtigd moeten zijn haar te vragen het te verwijderen zodat ik met haar kan praten. Als een vrouwelijke scholiere of student op school of universiteit verschijnt als een bankrover dan idem dito: de gezagsdragers moeten de mogelijkheid hebben om openlijk te converseren met degene die ze onderwijs geven.'

'Wat betreft individuele bedrijven of overheidsinstanties: ze moeten natuurlijk een dresscode kunnen handhaven die hun werknemers in staat stelt met klanten te communiceren; en dat betekent dat mensen elkaars gezicht moeten kunnen zien en hun gezichtsuitdrukkingen kunnen lezen. Dat is hoe we werken.'

'Het bovenstaande lijkt mij allemaal verstandig. Maar dergelijke beperkingen zijn niet helemaal hetzelfde als een vrijgeboren volwassen vrouw vertellen wat ze wel of niet mag dragen op een openbare plaats als ze zich alleen maar met zichzelf bezighoudt.'

Johnson kent Denemarken naar eigen zeggen als het land van 'Viking-individualisme', het land van leven en laten leven. Mensen die in zijn ogen nog steeds niet zijn gezwicht voor allerlei soorten EU-tirannieën, eerder hun kronen dan euro's gebruiken, nog steeds hun kankerverwekkende tabak kauwen, buitenlanders verbieden vakantiewoningen te kopen in Jutland en in 1992 een 'dikke vinger' opstaken naar Europa door het Verdrag van Maastricht (oprichting Europese Unie) niet te ondertekenen.

Verbaasd

'Dus was ik enkele weken geleden tijdens mijn bezoek aan het land een beetje verrast om te zien dat de Denen zich op 1 augustus bij verschillende andere Europese landen zouden voegen - Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België - met een verbod op de nikab en de boerka, islamitische hoofddeksels die het vrouwelijk gezicht verdoezelen', schrijft Johnson.

Volgens hem werd al een boete van 1000 Deense kronen - ongeveer 134 euro - opgelegd aan een 28-jarige vrouw in een nikab in een winkelcentrum in de noordoostelijke stad Horsholm. 'Er brak een handgemeen uit toen iemand probeerde het van haar hoofd te trekken. Er zijn demonstraties geweest van voor- en tegenstanders. Wat is er gebeurd, vraagt ​​u zich misschien af, met de Deense geest van leven en laten leven?'

Boris Johnson raadt de Britse regeringsleiders aan om vooral geen totaalverbod op hoofddoeken uit te vaardigen.

Journalist

Johnson begon zijn loopbaan als journalist bij The Times en ging na te zijn ontslagen aan de slag bij The Daily Telegraph. Hij volgde van 1989 tot 1994 het nieuws van de Europese Commissie en maakte naam met eurosceptische artikels. Van 2008 tot 2016 was hij burgemeester van Londen. Van 2016 tot begin vorige maand was hij minister van Buitenlandse Zaken. Johnson nam ontslag uit protest tegen de volgens hem zachte Brexit-koers van premier May. Medio juli keerde hij terug als columnist bij de Daily Telegraph.