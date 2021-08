Bosbranden in Griekenland zetten door: al 90.000 hectare verwoest

‘Monster­lij­ke’ natuur­brand legt ruim 400 huizen in de as in Californië

9 augustus Het noorden van Californië wordt geteisterd door de op een na grootste bosbrand ooit in de Amerikaanse staat. Een gebied groter dan de provincie Utrecht is in de as gelegd en meer dan vierhonderd huizen en winkels zijn verwoest. Het eind lijkt nog niet in zicht, nu de wind weer opsteekt. Ruim 14.000 gebouwen worden door de zogeheten Dixie Fire bedreigd.