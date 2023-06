Bosbranden in westen van Canada laaien weer op

De bosbranden in het westen van Canada nemen opnieuw toe in hevigheid, waardoor duizenden mensen geëvacueerd moeten worden. In het oosten van het land voorspellen de autoriteiten dan weer dat de strijd tegen het vuur ‘de hele zomer’ zal duren.

Na enkele rustige dagen zijn de branden weer in kracht toegenomen in Alberta. ,,Het vuur is dermate oncontroleerbaar dat sommige brandweerploegen zich hebben moeten terugtrekken”, zegt Luc Mercier, administratief directeur van Yellowhead County.

In het noordoosten van British Columbia is Tumbler Ridge, een plaats met 2.400 inwoners, ook grotendeels geëvacueerd nadat een brand genaderd was tot op enkele kilometers van het stadje.

In Quebec liet minister van Openbare Veiligheid François Bonnardel weten dat de situatie in het centrum en noordwesten van de provincie moeilijk blijft. Meerdere gemeenten worden er nog steeds bedreigd door het vuur. ,,Nooit eerder in de geschiedenis van Quebec moesten zoveel branden bestreden worden, zoveel mensen geëvacueerd worden”, aldus de minister.

Over het hele land zijn er volgens de autoriteiten nog 416 actieve branden, waarvan 203 niet onder controle. Sinds het begin van het jaar is in Canada al 4,6 miljoen hectare bos in de vlammen opgegaan. Dat is veel meer dan het gemiddelde voor de afgelopen decennia.

In Canada zelf en aan de oostkust van de VS ondervinden inwoners gevolgen van de branden. De luchtkwaliteit is er slecht. Mensen blijven op advies van de autoriteiten veel binnen of nemen hun toevlucht tot mondkapjes.