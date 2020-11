Bouw Duits-Russische gasleiding volgende maand hervat ondanks sanctiedreiging VS

De regionale Noord-Duitse zender NDR 1 Radio MV meldde eerder vandaag aanwijzingen te hebben dat de aanleg van de gaspijpleiding hervat zou worden. Het vaarwegen- en scheepvaartambt van de Oostzee in de havenstad Stralsund heeft de scheepvaart gewaarschuwd voor werkzaamheden ten zuiden van het Adlergrund-gebied. Dit met ingang van volgende week zaterdag. In het bewuste gebied bevinden zich de twee uiteinden van de pijpleiding die vanaf het aankomststation Lubmin naar de Oostzee lopen.

De Amerikaanse regering probeert Nord Stream 2 te verhinderen door te dreigen met sancties. Daarmee kan het bedrijven bestraffen die meewerken aan het project. President Trump gaf zijn goedkeuring aan ondanks scherpe kritiek van Duitsland en Rusland. Als gevolg van de sanctiedruk kwamen de bouwwerkzaamheden op het Deense eiland Bornholm eind 2019 abrupt stil te liggen. Dit nadat de twee legschepen van het Zwitsers-Nederlandse bedrijf Allseas hun activiteiten hadden gestaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo verklaarde in juli dat de VS opnieuw sancties overwegen.

Polen en Baltische staten

Via de twee pijpleidingen van elk zo'n 1200 kilometer lang zal jaarlijks 55 miljard kubieke meter aardgas vanuit Rusland naar Duitsland worden gepompt. Het project Nordstream 2, dat ongeveer 9,5 miljard euro kost, is voor 94 procent klaar. De VS vinden dat hun Europese partners te afhankelijk worden van Russisch gas omdat er ook al een Nordstream 1 ligt, worden gesteund door Oost-Europese landen zoals Polen en de Baltische staten. Critici op hun beurt beschuldigen de Amerikanen ervan dat ze hun vloeibare gas alleen maar beter willen verkopen in Europa.