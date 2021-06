Bouwvakkers bedolven onder puin na instorten deel school in Antwerpen, één dode

,,Onze ploegen krijgen bijstand van een aannemer met gespecialiseerd materiaal”, meldt de hulpdienst via Twitter. Onder de vermisten bevinden zich volgens lokale media vier Portugese werknemers van een bouwbedrijf. Die stonden naar verluidt op de steiger toen het gebouw instortte.



Volgens de politie zijn er in totaal een twintigtal gewonden gevallen. Ook binnen zouden nog enkele mensen vastzitten, de brandweer heeft contact met hen. ,,Voorlopig wordt nog een aantal personen vermist. De situatie is zeer instabiel en dat maakt bevrijdingen en zoekacties heel moeilijk”, laat de hulpdienst weten.



Reddingshonden en een drone helpen zoeken. Een medische helikopter is bij de rampplek geland. De ravage in de buurt is ook groot. De hulpdiensten proberen alles zo veel mogelijk te beveiligen tegen het verwachte onweer van vanavond.



De steiger was opgebouwd voor de bouw van een nieuwe basisschool met sporthal. Op beelden van de Vlaamse site Het Laatste Nieuws is te zien dat ook een deel van het gebouw ingestort is. Volgens een verslaggever was de bouw bijna klaar: ,,De zonnepanelen lagen er al op.” Volgens haar waren er ook nog bouwvakkers op de steiger aan het werk toen die instortte.