Boven de maïsvelden van Gura Sutii ruist één vraag: Waarom, Joop, waarom?

Koning Wil­lem-Alexan­der roept bij VN op tot samenwer­king

1:21 Koning Willem-Alexander roept de wereld op samen te blijven werken, nu onder meer president Donald Trump een nationalistische wind door de VN laat waaien. ,,We hebben elkaar meer nodig dan ooit,” zei de koning in een toespraak tot wereldleiders op de VN-top in New York.