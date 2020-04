Bovenop ons palazzo kunnen we voetballen op 200 vierkante meter

Grote bosbranden bedreigen rampcentra­le Tsjernobyl: ‘Altijd risico op vrijkomen straling’

10:48 De Russische tak van milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt dat de voormalige kerncentrale in het Oekraïense Tsjernobyl door grote bosbranden wordt bedreigd. De grootste vuurhaard is de centrale tot op een kilometer genaderd. Volgens de autoriteiten is het opgeslagen kernafval veilig, maar ondertussen wordt met man en macht geprobeerd de vuurzee te stuiten. ‘Brand vormt altijd een risico’, aldus de milieuorganisatie.