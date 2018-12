Boybandvleermuis en pannenkoekmeerval: dit zijn de opmerkelijkste nieuw ontdekte dieren

In Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja en Myanmar, de landen waar de Mekong doorheen stroomt, ontdekten wetenschappers in 2017 maar liefst 157 nieuwe dier- en plantensoorten. Daar zaten fascinerende schepsels bij, zoals de Skywalker Hoolock gibbon.

Die soort is eigenlijk ontdekt in het lab, zegt woordvoerder Dylan de Gruijl van het Wereld Natuur Fonds, dat de ontdekkingen bundelde in een rapport dat vandaag wordt gepubliceerd. ,,Wetenschappers vergeleken de fysieke en genetische eigenschappen met andere gibbonsoorten, en kwamen erachter dat dit een nieuwe soort is. Hij is vernoemd naar het personage Luke Skywalker uit Starwars omdat de onderzoekers fan zijn van die film en omdat de wetenschappelijke naam in het Chinees ‘hemels moment’ betekent. Bovendien zweven gibbons zo sierlijk van tak naar tak, dat het lijkt alsof ze door de lucht lopen.’’

In Noord-Myanmar is een opvallende vleermuissoort ontdekt met blond stekeltjeshaar. Dat diertje is officieus Lance Bass-vleermuis gedoopt, naar de zanger uit de jaren `90 boyband *NSYNC (waar ook Justin Timberlake deel van uitmaakte) met de vergelijkbare coup.

De Lance Bass-vleermuis en de gelijknamige zanger uit *NSYNC

Mislukte pannenkoek

In Vietnam stuitten onderzoekers op een nieuwe meervalsoort die volgens hen wel iets weg heeft van een mislukte pannenkoek. In een mistig en met mos begroeid nevelwoud in datzelfde land ontdekten ze een kleine pad met hoorntjes op zijn lijf. Zijn uiterlijk en leefgebied - nevelwouden worden ook wel elfenbossen genoemd - leverde hem de naam ‘pad uit Midden-aarde’ op; een verwijzing naar de elfenwereld in Lord of the Rings.

In Vietnam is een nieuwe meervalsoort ontdekt die iets weg heeft van een - mislukte - pannenkoek

In het rapport New Species on the Block zijn 3 nieuwe zoogdieren, 23 vissen, 13 amfibieën, 26 reptielen en 91 nieuwe planten beschreven. Dat zijn gemiddeld drie soorten per week. Het geeft volgens het WNF aan hoe rijk de Mekongregio is aan biodiversiteit. ,,Tussen 1997 en 2017 zijn in totaal al meer dan 2.600 nieuwe soorten ontdekt. Het gebied is ook het thuis van iconische soorten als de Aziatische olifant, tijger, luipaard en zoetwaterdolfijn.''

Bedreigd

Veel nieuw ontdekte soorten - waaronder de Skywalker gibbon, blijken helaas echter al meteen in hun voorbestaan bedreigd. In de Mekongregio is sinds de jaren `70 eenderde van de bosgebieden verdwenen. Als de ontbossing in het huidige tempo doorgaat, verdwijnt tussen 2010 en 2030 nog eens eenderde. Dieren en planten komen daardoor in steeds kleinere, geïsoleerde stukjes natuur te leven. Dat maakt het lastig voor ze om te overleven.

Het WNF maakt zich daarom grote zorgen over de bouw van stuwdammen in de Mekong en een nieuwe weg die wordt aangelegd dwars door het dichtbeboste Tanintharyi-woud, waar olifanten en tijgers leven.

De pad uit Midden-aarde

Het Living Planet Report dat WWF vorige maand publiceerde laat zien dat populaties wilde dieren de afgelopen veertig jaar gemiddeld zestig procent (!) kleiner zijn geworden. In de Mekongregio is het natuurverlies vermoedelijk nog een stuk groter. ,,Er zijn veel soorten die nog moeten worden ontdekt", zegt Stuart Chapman, WWF-directeur in de Mekongregio. ,,Maar veel soorten zullen waarschijnlijk nooit worden ontdekt, omdat ze voor die tijd al zijn uitgestorven. Elke nieuwe ontdekking is daarom ook een race tegen de klok om ervoor te zorgen dat maatregelen kunnen worden genomen om de soort te beschermen."