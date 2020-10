BoycotFrance: Woedende moslims willen geen Bic-pennen en Vuitton-tassen meer

VideoLouis Vuitton-tassen, water van Evian, pennen van Bic: moslims over de hele wereld delen lijsten met Franse producten met de oproep om ze niet meer te kopen. Ook in Nederland gaat de lijst online mondjesmaat rond, met de hashtag #BoycotFrance .

De Turkse president Erdogan schaarde zich maandag achter de oproep om geen Franse waar meer te kopen. ,,Net zoals in Frankrijk sommigen zeggen ‘koop geen Turkse merken’, spreek ik van hieruit tot mijn landgenoten: let vooral niet op Franse merken en koop ze niet.”

Aanleiding voor de voorgestelde boycot is de felle reactie van Frankrijk op de onthoofding van de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty door een 18-jarige moslimextremist. Paty had tijdens zijn lessen spotprenten van Mohammed laten zien, iets dat sommige moslims als godslastering beschouwen.

Wetsvoorstel

President Emmanuel Macron beschreef de islam deze maand als een religie die wereldwijd ‘in crisis’ is. Hij zei dat de regering in december een wetsvoorstel zal indienen om een wet uit 1905 te verstevigen die kerk en staat in Frankrijk officieel scheidde.

Macron kondigde een strikter toezicht op scholing aan en een betere controle op buitenlandse financiering van moskeeën. Ook beloofde hij een hardere aanpak van moslimextremisme. Bovendien, stelde Macron, zal het in Frankrijk altijd mogelijk zijn om religieuze spotprenten in het openbaar te tonen.

L’Oreal en Carrefour

In een aantal landen werd de boycot van Franse producten maandag al in de praktijk gebracht. In Koeweit werden producten van L’Oreal uit een supermarkt verwijderd. In Saudi-Arabië werd een oproep om de Franse supermarktketen Carrefour te mijden trending topic op social media. Bij twee vestigingen in de hoofdstad bleek het volgens een verslaggever van Reuters echter even druk als normaal.

Ook in Nederland wordt op sociale media mondjesmaat een lijst gedeeld met Franse producten die geboycot zouden moeten worden. ,,Dit is het minste dat we kunnen doen als consument. Doe je mee?” schrijft iemand.

Frankrijk heeft grote economische belangen in moslimlanden, met name in Noord-Afrika. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om landbouwproducten, de auto-industrie en detailhandel. De Franse minister van Handel zei dat het nog te vroeg was om te zeggen of de boycot veel impact heeft.

Karikaturen Macron

In onder meer Bangladesh en Irak gingen demonstranten maandag met karikaturen van Macron over straat. Zij noemden de Franse president ‘de vijand van de vrede’.

Het parlement in Pakistan nam een motie aan waarin de regering wordt opgeroepen om de Pakistaanse gezant terug te halen uit Parijs. Ook in Qatar, Iran en Jordanië is woedend gereageerd op de Franse reactie op de moord op Paty.

Macron liet dit weekend al weten dat Frankrijk ‘niet zal toegeven, nooit'. Europese leiders scharen zich massaal achter de Franse president en achter de waarden van vrije westerse samenlevingen, zoals de vrijheid van meningsuiting. Premier Mark Rutte deed dat maandag in een bericht op sociale media in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.

