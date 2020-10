Boze toerist ontslagen na vernietigende recensie op Tripadvisor over ‘slavernijhotel’

Een Amerikaanse toerist ontloopt een jarenlange gevangenisstraf in Thailand voor laster nadat hij probeerde het imago van een hotel kapot te maken door een extreem negatieve recensie op Tripadvisor te plaatsen. Beide partijen hebben de strijdbijl begraven, bevestigt het Franse persbureau AFP. Wel is de man door alle commotie zijn baan kwijtgeraakt.

De Amerikaan Wesley Barnes, leraar van beroep, werd eind september aangeklaagd door de eigenaar van Sea View Resort, die door Barnes beschuldigd was van ‘moderne slavernij’. Barnes maakte tijdens zijn verblijf in het resort ruzie met het personeel over het bedrag van omgerekend 13,50 euro dat hij moest betalen voor het meebrengen van zijn eigen wijn.

De Amerikaan hoefde uiteindelijk niet te betalen nadat de manager tussenbeide kwam, maar dat weerhield de toerist er niet van om het hotel in een verkeerd daglicht te plaatsen. Volgens de TripAdvisor-beoordeling die Barnes in juli plaatste, kwam hij ‘onvriendelijk personeel’ tegen dat ‘deed alsof ze hier niemand willen’.

Zwaar getroffen

De eigenaar van Sea View Resort diende een klacht in dat Barnes oneerlijke beoordelingen over zijn hotel op de Tripadvisor-website had geplaatst. Hierop werd de Amerikaan aangehouden door de immigratiepolitie, op verdenking van laster en computercriminaliteit. Daar staan in Thailand strenge straffen op. Hij kwam op borgtocht vrij maar riskeerde in een proces tot vijf jaar cel en een boete van circa 3000 euro. De politie pakte de zaak serieus op, omdat de toeristische sector in Thailand door de coronacrisis zwaar is getroffen.

,,Het ontvangen van meerdere valse en lasterlijke beoordelingen gedurende een bepaalde periode kan buitengewoon schadelijk zijn, vooral in deze ongelooflijk moeilijke tijden”, liet het hotel in een verklaring weten. Na de negatieve recensies stroomden de annuleringen binnen, stelde de eigenaar tegen BBC. Hij voegde daar aan toe dat hij herhaaldelijk had geprobeerd contact op te nemen met Barnes voordat hij naar de politie zou stappen.

,,We kozen ervoor om een ​​klacht in te dienen als afschrikmiddel, aangezien we vreesden dat hij in de toekomst negatieve recensies kon blijven schrijven. Ondanks onze pogingen om contact met hem op te nemen om de zaak op een beschaafde manier op te lossen, koos hij ervoor om ons volledig te negeren. Hij antwoordde ons pas toen hij van onze klacht op de hoogte was gebracht door de autoriteiten.”

Baan kwijt

Door de ontstane commotie is niet alleen het hotel, maar ook de Amerikaan in grote problemen gekomen. Zo raakte hij zijn baan kwijt en liep zijn imago een flinke deuk op. Hij wilde de zaak zo snel mogelijk achter de rug hebben en bood daarom tijdens een bemiddelingsgesprek zijn verontschuldigingen aan. Het hotel besloot daarop de klacht in te trekken. Barnes wordt derhalve niet vervolgd.

Het hotel is volgens een verklaring erg blij dat Barnes verantwoordelijkheid op zich neemt voor het incident. Barnes moet nog wel verontschuldigingen versturen naar Tripadvisor, de Thaise toerismeraad en de Amerikaanse ambassade in Bangkok. De man heeft bevestigd dat hij akkoord is en hij een heleboel e-mails gaat versturen.

