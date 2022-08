Boze Trump-fans na FBI-inval naar Palm Beach om ex-president te steunen

Geheime documenten

De FBI had bij de inval een huiszoekingsbevel op zak, aldus The New York Times, waarschijnlijk als onderdeel van het onderzoek naar geheime documenten die Trump mogelijk illegaal vanuit het Witte Huis naar zijn eigen woning zou hebben verplaatst. In januari vorig jaar nam Trump vijftien dozen materiaal mee uit de ambtswoning in Washington.



Het Nationaal Archief meldde in februari dat in Trumps resort vijftien dozen met vertrouwelijke documenten waren aangetroffen. Trump vertraagde het teruggeven van de dozen aan het archief echter maandenlang en deed dat pas toen er met actie werd gedreigd. Volgens de krant stond Trump er tijdens zijn presidentschap om bekend officiële documenten te verscheuren die eigenlijk naar het overheidsarchief moesten.



Trump hintte er al een paar keer op dat hij in 2024 opnieuw president van de VS wil worden. Hij ziet de inval van de FBI - die hij een ‘belegering’ noemde - als een poging hem dat te beletten. Zijn zoon Eric Trump wees met een beschuldigende vinger naar de huidige president, Joe Biden. Volgens de krant was het Witte Huis zelf niet op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderzoek en vernamen ze de gebeurtenissen via Twitter.