Rampschip Donau geborgen: vier lichamen gevonden

De kapitein van de Viking Sigyn, is gearresteerd op verdenking van ‘roekeloos gedrag in het waterverkeer met meerdere doden tot gevolg’. De Hongaarse autoriteiten houden hem verantwoordelijk voor de ramp. Na de botsing zou hij de gegevens van zijn mobiele telefoon hebben gewist, mogelijk om te verbergen dat hij iets anders aan het doen was.



Naar achteraf blijkt, was de schipper onlangs ook in Nederland betrokken bij een scheepsongeluk. Riviercruiseschip Viking Idun zou op 1 april, op de Westerschelde, in botsing zijn gekomen met een chemicaliëntanker. Daarbij raakten vijf mensen gewond. Enkele uren eerder liep het schip al op een zandplaat.