Brabantse Pleun (22) woont vlakbij plek aanslag in Münster: 'Het was erg chaotisch'

De 22-jarige Pleun Leijten uit Hapert woont op ongeveer vijftig meter afstand van de plek van de aanslag in Münster. Ze spreekt van een grote chaos in de Duitse stad. ,,Wij hebben bij vrienden in de stad moeten slapen, omdat ons complex ontruimd werd. Op dit moment is de gehele binnenstad nog afgesloten.”

Bij de aanslag met een bestelbus vielen gisteren drie doden (waaronder de dader) en dertig gewonden. Zes slachtoffers verkeren nog in levensgevaar, waaronder een Nederlander. De bestelbus reed rond half vier in op een vol terras van het beroemde restaurant Grosser Kiepenkerl.

Pleun woont sinds oktober in een studentencomplex in het straatje, vlak naast het restaurant. ,,Ik heb daar binnen wel eens iets gegeten. Op het terras ben ik nog niet geweest, want dat is pas een paar weken open.”

Ten tijde van de aanslag was Pleun aan het werk in de binnenstad. Ze kreeg veel mee van de hectiek in de stad. ,,Het was voor ons lange tijd niet duidelijk was of we weer veilig de straat op konden”, vertelt ze. ,,Aanvankelijk was er nog sprake van mogelijk meerdere daders en springstofgevaar. Ook hoorde je natuurlijk overval sirenes en het geluid van helikopters. Er heerste een erg chaotische sfeer.”

Vriendin vermist

Volledig scherm Journalisten in het centrum van Munster, waar een dag eerder een busje inreed op een vol terras van het beroemde restaurant Grosser Kiepenkerl. © ANP In Münster was al een enorme politiemacht op de been in verband met een demonstratie van Koerden. Meteen na de aanslag grendelde de politie een deel van het centrum hermetisch af. Pleun kon daarom niet meer terug naar haar woning. Bovendien was haar studentencomplex volledig ontruimd. Vanuit haar werk ging Pleun samen met haar vrienden naar een bejaardentehuis in de buurt om daar veilig onderdak te zoeken.



Op dat moment maakten Pleun en haar vrienden zich grote zorgen. ,,Een vriendin van ons nam tot laat in de avond haar telefoon niet op. Gelukkig bleek ze later in orde.” Inmiddels is Pleun weer terug in haar appartementencomplex. ,,Maar onze straat is nog wel afgesloten.”

'Verschrikkelijk'

Landgenoot Erik Hoekstra was op het moment van de aanslag ook in Münster. ,,Toen we de stad uit reden zagen we een enorme macht aan politiewagens, brandweer, reddingswerkers, ambulance. Allemaal langs uitvalswegen. We zagen ook richting Nederland overal politiebusjes langs de weg. Bewaking geen afzetting."

Hij gaat verder: ,,Onderweg werd ons wel duidelijk dat er een aanslag was gepleegd. Veel mensen dachten aan een leuk bezoek aan de stad. En het was ook mooi weer, met volle terrassen en volle winkels. Dit is verschrikkelijk voor Münster.”

Verwarde man

Volgens de Süddeutsche Zeitung is de aanslagpleger een verwarde Duitse man van 48 jaar zonder migratieachtergrond. Volgens de krant gaan de autoriteiten daarom niet uit van een terroristisch motief. Er is huiszoeking gedaan bij de man naar mogelijke explosieven. De politie heeft nog geen mededelingen gedaan over achtergrond of dader van de aanslag.

Het was onduidelijk of de man helemaal alleen handelde of dat hij werd geholpen. Volgens de politie waren er geruchten dat er twee mensen uit de bestelauto zijn gesprongen en gevlucht. Dat is echter niet zeker en moet nog worden geverifieerd.