Brandbommen bij asielopvang in Dover, waar net honderden mensen aankwamen

Een fotograaf van Reuters, die aanwezig was bij het aankomstcentrum in Dover, zag hoe een man in een auto langs het complex reed en drie kleine jerrycans naar buiten gooide. Daarna ontstond brand in en om het centrum. De man zou daarna zijn doorgereden naar een benzinestation in de buurt en daar zichzelf hebben gedood, dat laatste is nog niet officieel bevestigd.

Wel is duidelijk dat de aanval komt op een moment dat het opvangcentrum in Dover, aan de Britse kanaalkust, volop onderwerp is van het politieke debat in Groot-Brittannië. De regering wil optreden tegen het stijgend aantal migranten dat in rubberbootjes vanuit Frankrijk het Kanaal oversteekt. Afgelopen zaterdag kwamen er bijna 1000 mensen op die manier naar de Engelse kust, het hoogste aantal in twee maanden tijd. Zij worden daarna naar, onder meer, het centrum in Dover gebracht voor identificatie.