Brandbrief Europese rechters over rechtsstaat

De rechters willen hierover dringend met haar in gesprek. De Network of Presidents of the Supreme Courts of the EU, de European Association of Judges (EAJ) en de European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) noemen in de brief geen landen bij naam, maar het is aannemelijk dat zij doelen op Polen en Hongarije. Die landen liggen al lange tijd onder vuur omdat zij de onafhankelijkheid van rechters in hun land zouden afbreken door ze onder politieke controle te krijgen. Ook over Roemenië zijn zorgen.