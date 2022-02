Brandende veerboot Griekenland: een van 12 vermiste truckers geëvacueerd

De 21-jarige man, die naar eigen zeggen uit Belarus komt, werd volgens de kustwachtbron ongedeerd aangetroffen aan de achterkant van het schip. ,,Zeg me dat ik nog leef!” schreeuwde hij naar de reddingswerkers, meldt de nieuwssite Proto Thema.

De man, op blote voeten en gekleed in een grijze korte broek en zwart t-shirt, werd volgens de Griekse autoriteiten gelokaliseerd door reddingswerkers. Die voeren zondagaochtend naar de veerboot en wisten hem te evacueren met een ladder. Hij is een van de twaalf vermiste vrachtwagenchauffeurs, bevestigde een kustwachtfunctionaris tegenover het persbureau. Reddingswerkers hopen dat de geredde passagier informatie kan geven over de andere vermisten, die door het vuur mogelijk gevangen zitten op de veerboot waar zondagochtend nog dikke rookwolken uit kwamen.

Hulpdiensten kunnen het schip nog niet doorzoeken vanwege het vuur. Wel kammen helikopters en verschillende schepen het gebied uit en zijn ook een blusboot en meerdere sleepboten ingezet. Het Nederlandse bergingsbedrijf Boskalis heeft twaalf experts naar Griekenland gestuurd om te helpen.

Twaalf vermisten

De Griekse kustwacht verklaarde eerder dat de vermiste vrachtwagenchauffeurs afkomstig zijn uit Bulgarije (7), Griekenland (3) en de rest uit Turkije en Litouwen. Een aantal geredde truckers zei tegen Griekse media dat sommige chauffeurs liever in hun vrachtwagen sliepen, omdat de slaapvertrekken aan boord overvol waren.

Op het 183 meter lange Euroferry Olympia brak vrijdagmorgen bij zonsopgang brand uit, twee uur na het verlaten van de haven van Igoumenitsa. Aan boord bevonden zich officieel 290 personen onder wie 51 bemanningsleden. Tot dusver zijn 278 geregistreerde opvarenden gered en twee Afghaanse verstekelingen. Die laatsten doen vrezen voor meer vermisten, migranten die vaak illegaal aan boord gaan van veerboten die Griekenland met Italië verbinden.

Tien geredde opvarenden werden naar het ziekenhuis gebracht vanwege ademhalingsproblemen en kleine verwondingen. De veerboot bevond zich aanvankelijk zo’n 30 zeemijl (ongeveer 55 kilometer) uit de kust van Korfoe maar volgens de Griekse publieke omroep ERT wisten sleepboten het schip inmiddels dichter bij de kust te brengen, zo’n tien kilometer ten noorden van het eiland.

Drie arrestaties

De kapitein en twee bemanningsleden van het schip zijn volgens Griekse media aangehouden, maar na verhoor vrijgelaten. De autoriteiten stellen een onderzoek in. Volgens de Italiaanse kustwacht lekt het schip mogelijk ook brandstof. De veerboot zou naar schatting 800 kubieke meter aan brandstof aan boord hebben en nog eens 23 ton aan ‘gevaarlijke corrosieve goederen’, meldt het Italiaanse ministerie van Milieu.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vermoedelijk is deze begonnen in de romp van de veerboot. Eigenaar Grimaldi Lines meldt dat de bemanning tevergeefs probeerde de brand te blussen. Volgens een van de geredde passagiers duurde het vier uur voordat zij gered werden.

Volgens de Griekse krant Kathimerini waarschuwde een Griekse vakbond het ministerie voor Zeevaart in 2017 voor slechte omstandigheden op de veerboot. Zo zou de airconditioning in de slaapvertrekken niet werken en waren er te weinig slaapplaatsen. Ook de ventilatie in de garage van de Olympia was volgens de bond buiten werking.

De laatste veiligheidscheck van de 27 jaar oude veerboot was op 16 februari, aldus Grimaldi Lines. De truckersvakbond klaagde ook over de staat van een andere veerboot van het bedrijf, de Egnazia.

Volledig scherm Roemeense evacués van de Euroferry Olympia zaterdag in een hotel op het Griekse eiland Korfoe. © AFP

Volledig scherm Passagiers van veerboot bij een hotel op Korfoe. © AP

Volledig scherm Costas Mathios and Vassilis Vergis, familieleden van de vermiste vrachtwagenchauffeurs, in de haven van Korfoe. © REUTERS

Volledig scherm De brand verhinderde reddingswerkers zaterdag nog aan boord te gaan van de veerboot. Bij de blus- en reddingsoperatie worden een helikopter, een fregat, een blusvaartuig en zes sleepboten ingezet. © AFP

Volledig scherm © AP