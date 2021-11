Brandstof op rantsoen en reizen beperkt na hevige overstromingen Canada

Na elf jaar menselijke resten gevonden in kolenmijn Nieuw-Zee­land

Er zijn menselijke overblijfselen gevonden in een kolenmijn in Nieuw-Zeeland, dat heeft de politie woensdag gemeld. In de betreffende mijn, de Pike River-mijn aan de westkust van het Zuidereiland, kwamen in november 2010 in totaal 29 mannen om het leven na een reeks ontploffingen veroorzaakt door methaangas.

17 november