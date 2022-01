Brandweer Philadelphia: ‘Dodelijke brand in overvol huis begon bij kerstboom’

Brandweerchef Adam Thiel heeft zojuist tijdens een persconferentie meer bekend gemaakt over het fatale incident. De brand begon ‘99% tot 100% zeker’ bij de kerstboom, die vlam vatte door een aansteker.



Eerder was al bekend dat het rijtjeshuis waar de brand plaatsvond is opgesplitst in twee appartementen verdeeld over drie verdiepingen. In de bovenwoning verbleven 18 mensen, in de benedenwoning 8. Volgens de brandweer brak de brand rond 06.30 uur 's ochtends uit op de middelste verdieping. Dat is de verdieping waar de genoemde kerstboom stond. De aansteker werd vlakbij die plek gevonden.