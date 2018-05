Braziliaans koppel verongelukt enkele uren voor huwelijk

Gisterochtend zouden ze elkaar het jawoord geven in een kerk in Passos in het zuidoosten van Brazilië. Maar enkele uren voor ze zouden trouwen, sloeg het noodlot toe. Toen ze een auto probeerden in te halen, reden ze frontaal in op een tegenligger. Bruid in spe Luana stierf ter plekke, Rodrigo stierf enkele uren later in het ziekenhuis. Ook de onfortuinlijke tegenligger overleed later in het ziekenhuis.