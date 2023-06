Braziliaanse ex-president Bolsonaro tot 2030 niet verkiesbaar wegens machtsmisbruik

Door de uitspraak is een terugkeer van de extreemrechtse Bolsonaro (68) als president bij de volgende verkiezingen in 2026 uitgesloten. Ook is hij niet verkiesbaar bij de gemeentelijke en regionale verkiezingen in 2024 en 2026. Een mogelijke terugkeer als staatshoofd is pas mogelijk in 2030.

De veroordeling van Bolsonaro draait om een bijeenkomst vorig jaar juli in het Alvorada Paleis, de presidentiële ambtswoning in de Braziliaanse hoofdstad Brasília. Voor een grote groep buitenlandse ambassadeurs hield hij daar een toespraak waarin hij van leer trok over het door hem als fraudegevoelig bestempelde Braziliaanse kiessysteem.

Linkse vijand Lula

Voor zijn internationale gehoor bereed Bolsonaro, iets meer dan twee maanden voor de uiteindelijk nipt door de linkse Luiz Inácio Lula da Silva gewonnen presidentsverkiezingen van begin oktober, zijn grote stokpaardje: de kiesmachines die in Brazilië al tientallen jaren worden gebruikt zijn onbetrouwbaar, er is makkelijk mee te frauderen en ze zijn geprogrammeerd om zijn grote linkse vijand Lula te laten winnen. Als enig ‘bewijs’ daarvoor gebruikte hij een dun politieonderzoek uit 2018 dat al lang en breed was ontkracht. De bijeenkomst werd live uitgezonden op de officiële tv-zender van de regering.

Overtreding campagneregels

Het Kiestribunaal, bestaand uit zeven rechters, bepaalde in een over vier dagen uitgesmeerde zitting dat de voormalige president daarmee onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van het ambt van staatshoofd en overheidsmiddelen voor een ongefundeerde aanval op de Braziliaanse democratie. Dat is, kort gezegd, een overtreding van de campagneregels.

De politieke verbanning van Bolsonaro is de eerste concrete straf die hij krijgt voor daden gedurende zijn presidentschap. Hij kan er niet voor in de cel belanden, het Kiestribunaal is niet bevoegd tot het uitdelen van gevangenisstraf. Bolsonaro’s advocaten hebben aangekondigd in beroep te gaan tegen de veroordeling.

Fake nieuws, mogelijke corruptie

Tegen Bolsonaro lopen verder nog zeker vijftien andere zaken die betrekking hebben op zijn periode als staatshoofd. Die variëren van het verspreiden van fake news en geheime informatie, mogelijke corruptie, zijn optreden gedurende de coronapandemie en het mogelijk vervalsen van vaccinatiebewijzen, tot het achterover willen drukken van illegaal ingevoerde juwelen voor zijn vrouw Michelle, een cadeau van de emir van Saoedi-Arabië.

Volledig scherm 8 januari 2023: aanhangers van Bolsonaro in Brasilia bestormen een aantal overheidsinstellingen. © AFP / Evaristo Sa

Bestorming presidentieel paleis

Daarnaast wordt ook de rol onderzocht die Bolsonaro heeft gespeeld bij de bestorming van het Braziliaanse Congres, het presidentieel paleis en het Hooggerechtshof in Brasília op 8 januari. Opgehitst door hun leider, trokken duizenden woedende en teleurgestelde aanhangers van de oud-president de overheidsgebouwen binnen en richtten daar massale vernielingen aan.

Korte tijd later werd tijdens een huiszoeking bij Bolsonaro’s voormalige minister van Justitie een document gevonden dat als blauwdruk wordt beschouwd voor een mogelijke coup om de verkiezing van president Lula ongedaan te maken. Voor betrokkenheid daarbij kan Bolsonaro wel gevangenisstraf krijgen.

