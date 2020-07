Braziliaanse president Jair Bolsonaro (65) test positief op corona en gebruikt malariamiddel

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro (65) is positief getest op corona. Dat nieuws maakte hij vanmiddag zelf bekend op een persconferentie. Bolsonaro droeg een mondmasker en verklaarde dat hij niet ernstig ziek is.

De 65-jarige president raakte eerder in opspraak, omdat hij corona vergeleek met een 'griepje’ en de dreiging van het virus herhaaldelijk heeft gebagatelliseerd. In een live-interview met nieuwszender CNN Brasil zei Bolsonaro zich ‘heel goed’ te voelen en dat men zich geen zorgen hoeft te maken.

Hij neemt naar eigen zeggen onder meer het medicijn hydroxychloroquine, dat ook wordt gebruikt tegen malaria. Het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine tegen corona is omstreden omdat de werking niet is bewezen.

Ziekteverschijnselen

Bolsonaro vertelde maandag voor het presidentiële paleis tegen aanhangers dat hij het militair ziekenhuis in hoofdstad Brasilia had bezocht om zich te laten testen. Dit nadat lokale media hadden gemeld dat de president ziekteverschijnselen zou hebben. De krant O Globo meldde dat de president zaterdagavond begon te klagen over vermoeidheid. Een dag later zou hij onwel zijn geworden.



Volgens Bolsonaro is uit onderzoek in het ziekenhuis gebleken dat zijn longen ‘schoon’ zijn. De uitslag van zijn test komt slechts drie dagen na zijn lunch met de Amerikaanse ambassadeur Todd Chapman in Brazilië. Het is niet duidelijk of Chapman zich nu ook moet laten testen.

Epicentrum

Brazilië is zwaar getroffen door het coronavirus. Het land heeft volgens de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore ruim 1,6 miljoen geregistreerde besmettingen. Het dodental staat op ruim 65.000. Alleen de Verenigde Staten hebben een hoger aantal besmettingen en sterfgevallen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan dat Zuid-Amerika het nieuwe epicentrum is geworden van het coronavirus. Binnen dat continent is Brazilië ‘het zwaarst getroffen’, zei Mike Ryan van de WHO op een persconferentie.

Kritiek

Volgens Arthur Virgilio Neto, de burgemeester van Manaus, een stad in Brazilië met ruim 2 miljoen inwoners, is de 65-jarige Bolsonaro verantwoordelijk voor het hoog opgelopen dodental in Brazilië. ,,Treed af, zwijg en blijf thuis”, brieste de burgervader in mei.

De laatste tijd bepleit Bolsonaro een snelle heropening van de economie van zijn land. In de miljoenenstad Rio de Janeiro zijn bijvoorbeeld al weer restaurants en bars geopend en gaan al veel mensen weer naar de strandpromenade op Copacabana.

Ook dat komt Bolsonaro op forse kritiek te staan. Twee Braziliaanse ministers van Volksgezondheid namen al ontslag naar aanleiding van verschillen van inzicht met de president. Een aantal staten en steden heeft vanwege gebrek aan landelijke sturing zelf beschermingsmaatregelen genomen.

