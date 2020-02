Braziliaanse senator neergeschoten terwijl hij inrijdt op politiedemonstratie

VIDEOEen Braziliaanse senator is gisteren in de Braziliaanse stad Sobral neergeschoten toen hij probeerde te interfereren in een politiestaking. Op beelden is te zien hoe senator Sen Cid Gomes in een graafmachine een blokkade omver probeert te rijden. Terwijl hij dit doet wordt er meerdere keren op hem geschoten.

Nadat de schoten zijn gelost komt het voertuig tot stilstand en wordt Gomes met duidelijke schotwonden in zijn borst uit de graafmachine gehaald en iets verderop in een auto gezet. Hij is dan nog aanspreekbaar. Vannacht plaatselijke tijd is door het ziekenhuis waar hij verblijft bekend gemaakt dat de toestand van de senator stabiel is. Hij is geopereerd en kan zelfstandig ademen. Gomes is minstens door één kogel geraakt. Naast in de graafmachine werd Gomes ook gezien met een megafoon in zijn hand. Hij zou naar protesterende agenten hebben geroepen dat ze ‘nog vijf minuten hadden om te vertrekken.’

Gomes deelde voorafgaand aan het incident nog een video op Twitter waarin hij zijn woede deelt over de politiestakingen. Ook roept hij burgers op te helpen de staking te beëindigen.

Volledig scherm Senator Gomes stapt in de auto die hem naar het ziekenhuis brengt. © SOBRAL ONLINE

Salaris

Een groep Braziliaanse agenten is sinds dinsdag aan het staken. Ze zijn ontevreden over een uitblijvende loonsverhoging. In Brazilië is het voor agenten verboden om te staken. Niet alleen de stakende agenten zorgen voor onrust in het Zuid-Amerikaanse land, ook verschillende burgers zijn de straten opgegaan. Gisteren werden in de Braziliaanse stad Sobral diverse vernielingen aangericht. Mensen vielen politiekazernes binnen, vernielden barricades en staken banden lek. Ook werden er politieauto's gestolen.

De minister van Justitie en de baas van het Braziliaanse Openbaar Ministerie Sergio Moro zei woensdagavond in een verklaring dat federale strijdkrachten worden ingezet om de orde te handhaven. De federale politie is naar Sobral gestuurd om de veiligheid van Gomes te waarborgen.