Braziliaanse vrouw veroordeeld tot 12 jaar cel wegens moord op Nederlander (73)

Relatie

Ze bekende Van Denderen te hebben vermoord omdat hij na zes maanden een punt achter hun relatie wilde zetten om de draad weer op te pakken met zijn vorige vriendin.Tegenover de rechtbank verklaarde ze de Nederlander met medicijnen te hebben verdoofd nadat hij te veel had gedronken, hem met hulp van een vriend in zijn auto zette ,,zodat ik hem naar het ziekenhuis kon brengen’’ maar onderweg van gedachten veranderde en hem vermoorde. ,,Ik sleepte hem uit de auto en stak hem in zijn nek. Hij voelde niks, hij sliep. Ik ging door, want hij had beloofd dat we gelukkig zouden zijn. Ik bedekte zijn hoofd met een handdoek en stak hem opnieuw. Toch voelde ik spijt, het was niet wat ik wilde. Uiteindelijk liet ik zijn lichaam achter langs de weg.’’



De nabestaanden van Van Denderen kunnen het bloed van de vrouw wel drinken. ,,Dat mens is ziek’’, reageerde een van de zussen van de Nederlander eerder tegenover deze site. ,,Zij hield mijn broer zogezegd levend met whatsappberichten dat ik ernstig ziek in het ziekenhuis zou liggen, terwijl ik zo gezond als een vis ben. Zo iemand is flink gestoord.’’



Van Denderen woonde volgens de zus al bijna twintig jaar in Brazilië. ,,Omdat hij al jaren weg was, hadden we niet veel contact met hem. Zo’n twee keer per maand chatten we met elkaar via Facebook Messenger. Als Hans in Nederland had gewoond dan hadden we nog eens bij hem langs kunnen gaan, maar Brazilië is niet naast de deur.’’