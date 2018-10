Brazilië kiest rechtsextremistische Bolsonaro als president

In heel Brazilië gingen aanhangers van de oud-legerkapitein meteen na het bekend worden van de uitslag de straat op om de eerste niet-socialistische verkiezingszege sinds 2002 te vieren. Op de boulevard van de sjieke wijk Barra da Tijuca in het westen van Rio de Janeiro, waren de hele dag grote groepen Bolsonaro-sympathisanten verzameld voor het zwaarbewaakte condominium waar de nieuwe Braziliaanse president woont. Vooral gehuld in geel-groen, de nationale kleuren die Bolsonaro heeft geannexeerd, namen ze met bier, pizza, barbecue en muziek al gedurende de hele middag een voorschot op de winst.



In afwachting van de definitieve uitslag groeide de aanhang in de loop van de avond uit tot een massa van duizenden mensen. Zodra de overwinning definitief was, werd er een massaal vuurwerk afgestoken en vierden ze feest met anti-Arbeiderspartijleuzen en het roepen van ‘mito, mito’ (legende), de bijnaam die Bolsonaro onder zijn aanhang heeft verworven.